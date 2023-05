Vangelo di oggi 19 Maggio 2023 | Gv 16 | 20-23a | Video commento

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi venerdì 19, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi:“Il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia”. “Le mamme danno un’altra vita, soffrono, ma poi sono gioiose, felici L'articolodi19,20-23aproviene da La Luce di Maria.

Giovanni 16,20 - 23 - Venerdì della VI Settimana di Pasqua (19 maggio 2023) - Tra le immagini più belle che Gesù usa nel, quella usata nel brano diè tra le mie preferite forse perché ha un'efficacia di resa straordinaria: 'La donna, quando partorisce, è afflitta, perché è giunta la sua ora; ma quando ha ...si comincia poi con Sabino Cassese; alle 16 la Gialappa's band e Daniele Bossari a seguire, ... Max Angioni, e ilin chiave comica: "Gesù si arrabbia ed è più umano di quanto credessi" ...... che ha celebrato il funerale, ha sottolineato le parole di Gesù neldi Giovanni, rivolte ... Leggi qui il GdB in edicolaIscriviti alle newsletter del GdB . Per ogni tuo interesse, puoi ...

Cristiana Calone: a tu per tu con la figlia di Massimo Ranieri - Oggi è ... YouTube

Tra i più convinti critici della riforma voluta da Calderoli l’Associazione per lo sviluppo delll’Industria del Mezzogiorno, lo Svimez. Ecco come il sito voluto dal governatore veneto risponde dossier ...Città del Vaticano (Agenzia Fides) – E’ stata dedicata a San Francesco Saverio, Patrono delle missioni, l’udienza generale di oggi. Proseguendo il ciclo di catechesi dedicate alla “passione per l’evan ...