Valencia-Real Madrid domenica 21 maggio 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici I Blancos nell’inferno di Mestalla

Leggi su infobetting

(Di venerdì 19 maggio 2023) Stavolta non è riuscito il gioco di prestigio al: dopo l’incredibile cavalcata dell’anno scorso, la squadra di Ancelotti non riuscirà a difendere il titolo nella finale di Istanbul. Il cammino deisi è fermato a Manchester: il City ha travolto le Merengues, mai davvero in grado di essere in partita e tornati InfoBetting: Scommesse Sportive e