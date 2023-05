Usa | non impediremo ad alleati di inviare jet a Kiev

(Di venerdì 19 maggio 2023) Gli Stati Uniti hanno fatto sapere aglieuropei che non bloccheranno l'invio di jet F16 all'Ucraina. Lo riferiscono fonti dell'amministrazione Biden in Giappone. . 19 maggio 2023

Ma l'accordo c'è ancora I timori belgi sono in qualche misura fondati. Il blocco alle importazioni imposto dagli ai diamanti grezzi viene agilmente scavalcato: i diamanti russi vengono ......25 Michel: "L'Ue limiterà il commercio di diamanti russi" 05:29 Zelensky di persona al G7 03:54 Sirene ed esplosioni a Kiev e in altre città 00:50 Nuovo allarme aereo 00:32 Gli: "impediremo ...0.39: F16 a Kiev non lo impediremo L'amministrazione Biden ha segnalato agli alleati europei nelle ultime settimane che gli Stati Uniti non bloccheranno l'export di aerei da combattimento F16 in ...

