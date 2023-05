Il racconto die Meghan è stato contestato, con la polizia che ha confermato che non sono stati segnalati incidenti, feriti o arresti, mentre Backgrid ha negato che i paparazzi si siano ...e Meghan si trasferiscono prima in Canada e poi negli. Chi è la moglie del Principe, Meghan Markle Nota come attrice, ha recitato in Suits ma ha dovuto abbandonare la carriera di ......commento del sindaco di New York e la nota della polizia Riguardo al presunto inseguimento di... Abbiamo molto traffico, molti movimenti, un sacco di gente chele nostre strade'. Inoltre anche ...

Usa: Harry e Meghan chiedono le foto dell'inseguimento a NY Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Il duca e la duchessa del Sussex hanno chiesto all'agenzia fotografica Backgrid di consegnare le immagini scattate a New York durante quello che la coppia reale ha definito un ...Secondo Antonio Caprarica il principe Harry potrebbe aver usato questo presunto inseguimento per sottolineare la necessità di essere protetto e, di conseguenza, evidenziare il torto che gli avrebbe ...