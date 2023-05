Urso | Un tutor per le aziende straniere che vogliono investire in Italia

(Di venerdì 19 maggio 2023) Roma, 19 mag.(Adnkronos) - “Abbiamo realizzato uno sportello unico per le imprese cheine che saranno assistite con dei. Ci immaginiamo undedicato ai principali investitori stranieri che li accompagni in questo processo, e che prevede delle corsie accelerate per quanto riguarda gli investimenti superiori ai 400 milioni di euro”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo, intervenendo con un video messaggio all'evento “le giornate del made in Italy digitale”, che si è svolto al palazzo della Farnesina. “Prevediamo – ha annunciato- anche d'intesa con le regioni di realizzare un unico processo autorizzativo per facilitare l'investimento straniero. Per gli investimenti superiori ai 25 milioni di euro ...

...e Finanza di entrare nel capitale delle imprese nazionali " per supportare - afferma- la ...di 24 mesi con incentivi dei lavoratori andati in pensione da meno di due anni con il ruolo di. ...... per altro anticipata dal premier Meloni e dal ministro delle Imprese Adolfo, del ddl Made in ... E per accompagnarli nella fase di ingresso nel mondo del lavoro ci saranno i pensionati, ...Il disegno di legge porta con lo stesso nome del ministero guidato da Adolfo: ddl made in ... Pensionati assunti come- Il decreto prevede inoltre di assumere lavoratori pensionati per fare ...

'Prevediamo – ha annunciato il ministro delle Imprese e del Made in Italy - anche d’intesa con le regioni di realizzare un unico processo ...Dal bollino per i ristoranti italiani al liceo del Made in Italy: cosa c’è nella bozza del decreto Made in Italy che andrà in Cdm la prossima settimana ...