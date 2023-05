Urso | “Dal governo attenzione massima sul Sud | è strategico per l’Italia e per l’Europa”

(Di venerdì 19 maggio 2023) “Il Mezzogiorno è un territorio su cui l’del, soprattutto adesso che i nuovi equilibri geopolitici aprono nuovi spazi di crescita”. A dirlo è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, in un messaggio inviato al Forum internazionale “Verso Sud”, realizzato a Sorrento da The European House Ambrosetti. “Il Sud Italia, vista la sua posizione strategica nel Mediterraneo – ha aggiunto il ministro – è in grado di collegare le periferie più estreme del mondo al cuore della grande manifattura europea e ha pertanto l’opportunità di divenire l’hub energetico e manifatturiero dele del”.: “Dalper il Sud” “Energia, materie prime, ...

... che si terrà a Gaeta25 al 27 Maggio 2023. Numerose le presenze istituzionali già confermate, a partire dai Ministri Nello Musumeci, Adolfo, Daniela Santanchè, Francesco Lollobrigida e ...... Francesco Lollobrigida, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, che ha inviato ... Tajani ha presentato l'iniziativa che si svolgerà quest'anno29 maggio al 2 giugno, in ...Il decreto, firmatoministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo, prevede lo stanziamento di 400 milioni di euroProgramma Nazionale 'Ricerca, Innovazione e Competitività per la ...

Urso: "Dal governo attenzione massima sul Sud, è strategico per l ... Secolo d'Italia

Il polacco Praszelik scelto per completare il centrocampo, accanto a Marras c’è Cortinovis che vince il ballottaggio con D’Urso Il Cosenza scende in campo al “Marulla” per l’ultima giornata di Serie ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...