Uomo forza ingresso in Vaticano | la Gendarmeria spara all’auto

(Di venerdì 19 maggio 2023) Undi circa 40 anni - risultato poi in "grave stato di alterazione psicofisica" - nella serata di ieri hato con la sua auto l'in: guidando "a forte velocità" è riuscito a entrare, laha esploso un colpo di pistola in direzione delle gomme anteriori del veicolo che però ha colpito il mezzo sul parafango. L'autovettura è riuscita così ad arrivare al Cortile di San Damaso, dove l'è sceso autonomamente ed è stato bloccato e arrestato. Lo rende noto la Sala stampa vaticana.Ieri sera, dopo le 20, un'automobile ha raggiunto l'di Sant'Anna al. Noncurante delle indicazioni fornitegli dal Corpo della Guardia Svizzera Pontificia, che gli impedivano l'accesso nello Stato senza le relative ...

Cos'è successo in Vaticano Noncurante delle indicazioni fornitegli dalle Guardie Svizzere, che gli impedivano l'accesso nello Stato senza le relative autorizzazioni, l'avrebbe fatto manovra, ...L', di circa 40 anni, è stato sottoposto immediatamente a una visita dei medici della Direzione di Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano, che riscontravano un grave stato di ...L'è riuscito a raggiungere comunque il Cortile di San Damaso dove alla fine è stato arrestato. Ha circa 40 anni, era in stato di alterazione psicofisica. Ora è in una cella presso la caserma ...

Paura in Vaticano, uomo su auto forza un varco Agenzia ANSA

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Paura questa sera in Vaticano. Un uomo ha forzato uno dei varchi di ingresso con la sua auto, si è poi addentrato a tutta velocità mettendo a soqquadro la vita del piccolo Stato. Non ha ascoltato l'al ...