Uomini e Donne | Matteo Ranieri e il retroscena sull’amicizia ritrovata con Luca Salatino c’entra anche una dama del Trono over!

Leggi su isaechia

(Di venerdì 19 maggio 2023)per lungo tempo sono stati oggetto di molti rumor. I due ex tronisti avevano stretto una forte amicizia nel corso del loro percorso a. Successivamente però a ridosso dell’ingresso dinella Casa del Grande Fratello Vip, che l’ha visto protagonista per molte settimane prima di decidere di abbandonare il game a ridosso di Natale, fra i due è calato il gelo.si sono inspiegabilmente allontanati, non sono più apparsi insieme e da parte dinon c’è stato nessun commento in merito alla partecipazione del suo amico nel reality show. Molte indiscrezioni da quel momento hanno iniziato a circolare sul web. In tanti hanno parlato di presunte invidie e gelosie. ...