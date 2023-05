Uomini e Donne | Jack Vanore dato per morto si infuria sui social | ' Siete delle teste di c***'

Jack Vanore ha fatto parte della famiglia diper moltissimi anni. L'ormai ex opinionista sedeva a fianco a Gianni Sperti e a Tina Cipollari e, insieme a loro, esprimeva il proprio parere in merito ai percorsi dei vari tronisti e ...Tra di loro non c'erano solo, ma anchegiovani e anziane e addirittura dei bambini , il più piccolo ha appena 6 mesi . 'Non ci aspettavamo di sopravvivere quel giorno - ha raccontato ...Destini diametralmente opposti quelli delle coppie uscite danelle ultime puntate di questa edizione. Se, da una parte, Luca Daffrè e Alessandra Somensi hanno chiuso la loro brevissima relazione dopo neanche una settimana tra le polemiche (l'ex ...

Jack Vanore ha fatto parte della famiglia di Uomini e Donne per moltissimi anni. L’ormai ex opinionista sedeva a fianco a Gianni Sperti e a Tina Cipollari e, insieme a loro, esprimeva il proprio ...A differenza della coppia Luca Daffrè-Alessandra Somensi, già arrivata al capolinea, l’ex tronista e il corteggiatore volano: domenica l’ospitata Verissimo ...