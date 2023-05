Uomini e Donne | il racconto shock di Nicole Santarelli | azzannata | ha rischiato la vita

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 19 maggio 2023)racconta un episodio veramente scioccante: hapersino di perdere la. La storia che non ti aspetti dall’ex tronistaha iniziato il suo percorso aquasi a fine delle registrazioni del programma. In questo periodo ho conosciuto non solo Andrea, ma anche Carlo, il ragazzo che ha poi scelto come suo fidanzato. Il suo trono è stato abbastanza discusso, soprattutto per la presenza della dama Roberta Di Padua che, dopo aver dichiarato il suo interesse per Andrea, ha iniziato a scontrarsi con la tronista quasi ad ogni puntata. Accusa i suoi corteggiatori di essere dei sottoni, mentre Nicola di tutta risposta lascia intendere che Roberta sia una donna dai facili costumi. Alcune dichiarazioni ...