Università | come prevenire l’epidemie | docenti e ricercatori riuniti a Napoli

(Di venerdì 19 maggio 2023) È possibile prevedere le epidemie? Ed è possibile mettere in campo strategie per gestirle e per valutarne l’impatto sulla società? Il 18 e 19 maggio a, presso il Complesso Monumentale Sant’Anna dei Lombardi, si discute di un tema non solo di profondo interesse scientifico ma anche di grande rilevanza sociale e stringente attualità: la previsione delle epidemie, le strategie per gestirle, la valutazione dell’impatto sulla società. Il Convegno “Modellistica Socio-Epidemiologica”, organizzato dall’omonimo gruppo dell’Unione Matematica Italiana e co-promosso dallediFederico II, Trento, Udine e dall’Istituto per le Applicazioni del Calcolo del CNR, riunisceper un confronto sugli sviluppi più recenti dei modelli matematici nel campo socio-epidemiologico, ...

