“Una questione di attimi” Impatto devastante | la moto si spezza in due e per il 39enne niente da fare | il testimone sotto choc

Bruttissimo incidente nel ptimo pomeriggio di oggi, venerdì 18 maggio 2023. Un incidente purtroppo mortale a Mignagola di Carbonera, nel trevigiano in Veneto. Un'automobile, secondo le prime ricostruzioni da confermare, avrebbe tagliato la strada ad un centauro provocando uno schianto terribile. Lacicletta su cui viaggiava ilSaimir Gjinika si è addiritturata in due parti. L'tra la macchina e laè stato tremendo e per Saimir non c'è stato nulla da. L'uomo è deceduto in ospedale. Lascia nel dolore la compagna e un figlio piccolo. A guidare l'automobile, una Fiat Punto, era un dipendente dello stabilimento De Longhi. Dopo l'incidente si sono inevitabilmente creati dei disagi anche al traffico.