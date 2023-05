Una neo mamma salva da un tumore con un polso stampato in 3D

Ed è un intervento che ha un valore aggiunto particolare perdonna che è appena diventata mamma dibambina; i chirurghi hanno atteso che finisse il periodo di allattamento per intervenire. La ..."Propaganda Live" questa sera alle 21.15 su La7nuova puntata del programma condotto da Diego Bianchi. Ospite di serata, l'attorevincitore del David di Donatello Fabrizio Gifuni, con cui si parlerà di attualità e del suo ruolo da ...Wallis - noto soprattutto per il ruolo di Lancillotto nella serie C'eravolta - è atteso anche in The Instigators , thriller di Doug Liman con Casey Affleck, Matt Damon e la- candidata all'...

Roma, polso in 3D salva la mano destra di una neo mamma. Al Gemelli il primo intervento del genere al mondo La Stampa

L'intervento eccezionale è stato realizzato al "Gemelli" la donna era affetta da una rara forma di cancro e non esistevano protesi già pronte per consentirle di riprendere l'uso della mano destra ...Roma, 19 mag. (Adnkronos Salute) - Un polso su misura, realizzato con una stampante 3D, salva la mano destra di una neo-mamma. L'intervento è stato ...