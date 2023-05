Una mobilitazione generale per le opere del Pnrr La proposta di De Tomaso

(Di venerdì 19 maggio 2023) Se fosse possibile ripensare gli interventi del(Piano nazionale di ripresa e resilienza) la messa in sicurezza del territorio meriterebbe, insieme con la sanità, il primo posto nell’agenda progettuale. Già Luigi Einaudi (1874-1961), più di un secolo addietro, indicava (inascoltato) nellepubbliche tese a ricostruire, risanare e tutelare la fragile Italia un obiettivo ineludibile per lo Stato centrale. Gli ultimi disastri provocati dalle calamità naturali e dal dissesto idrogeologico, aggravate anche dall’alterazione del clima, hanno reso oggi il tema della salvaguardia territoriale ancora più drammatico e urgente di quanto lo fosse in passato. Ma lo Stato possiederebbe tutti gli strumenti necessari per affrontare una sfida così impegnativa qualora decidesse di concentrare molti dei quattrini dela beneficio della ...

La manifestazione di venerdì 20 maggio a Napoli si inserisce nell'ambito dellanazionale dal titolo 'nuova stagione del lavoro e dei diritti', che i sindacati confederali hanno ...TRENTO . 'Subito nuove e specifiche risorse economiche per valorizzare i dipendenti Apss". E' così che i sindacati annuncianoper il finanziamento del contratto sanità 2022 - 2024 per il 26 maggio, dalle 10, sotto il palazzo della Regione, in piazza Dante. Ad avanzare le richieste Cesare Hoffer , ...... e tenuto conto della completa indisponibilità aziendale, nelle prossime ore, calendarizzerannoserie di assemblee per avviare un percorso diche, a partire dal prossimo sciopero ...

Cravos pianta le tende a Firenze: “Una mobilitazione che riguarda tutti” – Le foto e il video Gazzetta di Siena

e ad una mobilitazione organizzata dal basso della società civile. A trent’anni da quegli avvenimenti, il convegno intende favorire un dialogo multidisciplinare, aperto alle esperienze sia delle ...In sole tre settimane migliaia di cittadini hanno manifestato pubblicamente il proprio dissenso: una mobilitazione popolare che non si vedeva da tempo. Tanti molisan non hanno avuto paura ad esporsi ...