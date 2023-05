Un sigillo sannita al Giro d’Italia | Rubio vince a Crans Montana

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSfumature di Sannio sul. Il colombiano Einer, scalatore colombiano del team Movistar, ha tagliato il traguardo prima di tutti a, nella tredicesima tappa della corsa rosa. Il venticinquenne sudamericano è cresciuto nel Sannio, precisamente a Pago Veiano, dove ha raccolto i primi successi in carriera vestendo la maglia della Vejus-Tmf di Donato Polvere. Nato a Chiquiza, proveniente da una famiglia povera,si è trasferito in Italia a soli diciotto anni, andando incontro a comprensibili difficoltà. “E’ stata dura lasciare tutti e trasferirmi dall’altra parte del pianeta a soli 18 anni. Per fortuna sulla mia strada ho incontrato Donato Polvere che mi ha adottato”, dichiarò in un’intervista nel 2018, quando era ...