Un sentiero che dal 20 maggio 2023 | permette di promuovere il patrimonio della Valle dell’Amaseno | un territorio straordinario dal punto di vista culturale e naturalistico | situato nel Lazio meridionale tra le province di Latina e Frosinone

(Di venerdì 19 maggio 2023) Dopo tre anni di lavoro appassionato, dal 20, il CamminoRegina Camilla sarà finalmente aperto a tutti e ufficialmente percorribile. Il cammino entra infatti a far parterete dei Cammini Italiani, percorsi ogni giorno da migliaia di pellegrini e viandanti.rà die rendere fruibile ilmateriale e immateriale, undaldineltra ledie ...

L'astensione dal lavoro durerà 24 ore e Arriva Udine informainteresserà sia il trasporto ... inizia il conto alla rovescia per la Timent Run In gita a Forni di Sopra, si fa male lungo il, ...Seguirà lo Street Workout Timent Green , un evento per gli amanti del fitnesspotranno svolgere ... si fa male lungo il, soccorsa 13enne Più sicurezza e sostenibilità: l'inaugurazione ...La tredicenne, di Maddaloni (Caserta), si è slogata una caviglia lungo ilda Andrazza conduce al Rifugio Flaiban Pacherini ad una quota di circa mille metri . La ragazzina è stata ...

Cavità carsiche e rocce a ridosso del mare, il Sentiero Italia CAI in ... Lo Scarpone

La manifestazione è patrocinata dal comune di Alta Val Tidone ed è supportata, oltre che dall'AIAMS, anche dal Consorzio di Bonifica di Piacenza e dall'associazione "Sentiero del Tidone APS" che, nell ...Il ciliegio secolare più grande d’Italia ogni anno in primavera mette in scena il meraviglioso spettacolo della fioritura.