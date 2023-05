Un salario minimo da 10 euro l’ora | ecco la nostra proposta di legge popolare

(Di venerdì 19 maggio 2023) Luana è una di quelle lavoratrici che applaudivamo dai nostri balconi durante il picco pandemico. “Eroina” la definivano media e politici. Luana, anche nelle giornate della paura e dell’angoscia non si è mai fermata. Non poteva. Lei, infatti, era una lavoratrice “essenziale”: addetta alle pulizie di un’azienda che aveva vinto l’appalto presso un ospedale pubblico del Sud Italia. Ma la classe dirigente del nostro Paese ha la memoria corta e l’ipocrisia come marchio di fabbrica. A poco più di 3 anni da quel tragico marzo 2020, dagli applausi, dai balconi, dal profluvio di parole epiche, Luana è tornata nello stanzino della Storia nel quale era stata invisibile finché un virus l’aveva resa visibile. Luana oggi guadagna 7,12 €, che al netto fanno grosso modo 6 €. Una miseria. E l’azienda rispetta più o meno pedissequamente il contratto nazionale di riferimento: CCNL ...

...e a tutte una trasparenza sulle somme riconosciute in busta paga e un pari trattamento dal punto di vista della retribuzione da intendersi come "ilo lo stipendio normale di base oe ...Il partito di Conte si è visto scippare dal nuovo corso del PD della Schlein alcune parole d'ordine retaggio del suo movimentismo ( si pensi aled altro) e vede sottrarsi il monopolio ...Le principali sfide, oltre all'occupazione, riguardano ile l'inflazione : il caro - prezzi si sta mangiando gli stipendi, spesso ritenuti non adeguati, soprattutto dei giovani greci. ...

Sul salario minimo il Pd deve essere meno cauto Domani

MESSINA – Il deputato Gianni Cuperlo, politico colto e autore di un libro sul “Rinascimento europeo” tra passato e futuro, riflette a Messina sulla questione meridionale. Alla Feltrinelli Point, con u ...Venerdì nero per il trasporto aereo, sciopero in tutta Italia e anche in Toscana, a Firenze e Pisa, i lavoratori incrociano le braccia per 4 ore. Contratti da rinnovare e salari da adeguare all’inflaz ...