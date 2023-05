Un polso realizzato con una stampante 3D salva la mano di una neo-mamma

(Di venerdì 19 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Eccezionale intervento effettuato al Gemelli dall’èquipe del professor Giulio Maccauro, direttore della UOC di Ortopedia.ta ladestra di una donna affetta da un tumore raro del, grazie all’impianto di una protesi costruita su misura con una3D da un’azienda italiana, con le indicazioni degli ortopedici del Policlinico Gemelli. La giovane donna, diventata da poco, sta bene e muove tutte le dita della. E’ il primo intervento di questo tipo effettuato al mondo e rappresenta un eccellente esempio di chirurgia personalizzata.E’ una paziente di 39 anni ed è stata già sottoposta a diversi interventi ortopedici per il trattamento di un tumore raro che le aveva completamente distrutto l’articolazione deldestro. La ...

... partendo dalla Tac della paziente e seguendo le nostre indicazioni, haal computer un ... prosegue il professor Maccauro dalla parte dorsale e dalla parte volare (inferiore) del, per ...

