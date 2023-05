Un ex vippone si sfoga dopo attacchi e danni all’auto | “È assurdo”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 19 maggio 2023) Un ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha deciso dirsi sui social, stanco dei pesanti insulti che riceve continuamente ma anche difisici come i graffi alla sua macchina. L’exin questione è Davide Donadei che ha pubblicato una serie di ig stories per denunciare pubblicamente quello che sta succedendo con i suoi hater da ormai diverso tempo. Lo sfogo dell’ex: “Ho installato le telecamere” La prima foto rappresenta un semplice Davide che si mette in posa per uno scatto che cattura un momento tranquillo. Ero con amici e spesso scatta il “oh facciamo una foto dai” in totale serenità. Proprio così Davide ha iniziato a scrivere sotto il suo post carosello con una serie di immagini.un primo scatto molto bello che lo vede protagonista, si vedono immagini dei ...