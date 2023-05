Un Altro Domani | anticipazioni 22-26 maggio 2023 | Victor teme per la sua vita

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 19 maggio 2023) UnUnè la soap spagnola di Canale 5, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 (dal 15alle 16.20). Le avventure di Julia e Carmen sono disponibili in streaming (in replica on demand e in diretta live) su Mediaset Infinity. Di seguito tutte le, aggiornate ogni settimana, a partire da lunedì 14 novembre.UnSettimana 22-26Continua la battaglia di nervi tra Patricia e Carmen, questa volta con una presa di posizione di Francisco a favore della figlia. Un piccolo segnale che accende la speranza nel cuore della ragazza. La speranza è quella di poter contare sul padre in un eventuale processo contro ...