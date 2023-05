Un altro croato in finale per fare 11 Champions di fila | anche la bella Ivana tifa Brozovic FOTO

Su un tracciato di prova in Germania, più precisamente l'Automotive Testing Papenburg con i suoi rettilinei lunghi 4 chilometri, la sportiva ad alte prestazioni elettrica del marchioè ...L'espertoha analizzato da subito l'andando di Jannik Sinner , uscito agli ottavi di finale ... Non solo Sinner, l'ex coach di Federer parla anche di unazzurro, Lorenzo Musetti , che a ...Il greco, numero 5 del mondo e del seeding, supera ilBorna Coric, numero 16 del ranking Atp ... Il fatto è che a Roma i campi sono molto diversi l'uno dall', bisogna sapersi adattare e non ...

Rimac Nevera, un record dopo l'altro FormulaPassion.it

Ivan Ljubicic spende belle parole su Jannik Sinner e Lorenzo Musetti nel corso di un'interessante intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.Messo un po' in disparte nella prima parte di stagione, Juric ha riscoperto Vojvoda, che si è ripreso il posto nelle ultime tre partite, con il Torino che ha offerto delle ...