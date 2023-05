Un aiuto per l’Emilia Romagna | al via la raccolta fondi per l’emergenza alluvione | la Regione ha attivato un conto corrente per le donazioni

Leggi su moltouomo

(Di venerdì 19 maggio 2023) La Giunta regionale delha deciso di avviare subito unaper sostenere le persone e le comunità colpite, grazie alla generosità di chi vorrà partecipare a questa iniziativa. Chiunque potrà versare un contributo utilizzando queste coordinate bancarie: IBANIT69G0200802435000104428964 Causale“EMILIA-” Per donare dall’estero, codice Bic Swift: UNCRITM1OM0 Ilè intestato all’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile del. Ogni euro raccolto, l’utilizzo che ne verrà fatto, verranno resocontati pubblicamente, così come è stato fatto per precedenti raccolte(ricostruzione post sisma, ...