ULTIM’ORA – Infortunio per Kvaratskhelia in allenamento | il comunicato del Napoli

(Di venerdì 19 maggio 2023) Mancano due giorni a-Inter, ultimo big match della stagione degli azzurri. Nonostante la vittoria dello scudetto già raggiunta, la squadra di Spalletti vorrà fare bella figura con i nerazzurri, unico club non ancora battuto in questo campionato. Da Castel Volturno, però, non arrivano buona notizie: comedalnel report, si è fermato Khvicha. Khvicha(FOTO: SSC)Questo ildel: Seduta mattutina per ilall’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di ...

... non si ricorda in che occasione ha subito l'. Non so ...- Inter! L'arrivo del bus dell'#Inter a San Siro meno di un'e ... L'attaccante portoghese sarà in tribuna questa sera.+++#...Calcio 2022 - 2023 Serie A Squadra Milan Buone notizie in casa Milan, è arrivato l'esito degli esami di Rafael Leao dopo l'rimediato nei primi minuti del match contro la Lazio. Il portoghese ha sofferto di una piccola elongazione alla regione adduttoria destra e fermandosi in tempo, dovrebbe aver scongiurato ......considerato all'altezza delle sue qualità e di qualche... Segui la tua squadra del cuore sul nostro canale WhatsApp'...la tua squadra del cuore sul nostro canale WhatsApp...