Ultim’ora | che tegola in Serie A | dovrà stare fermo 6 mesi

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 19 maggio 2023) L’annata della squadra diA si conclude con la pessima notizia che riguarda l’esterno bianconero: l’operazione è riuscita, ma ora toccano seidi stop per recuperare. L’intensificarsi della stagione sportiva e l’arrivo della seconda metà di stagione, la quale si avvia quantomai alla sua conclusione fra tre giornate, spesso si rivelano fatali. La stanchezza comincia a padroneggiare fra i calciatori e anche la disattenzione dovuta alla stessa. Perciò è più facile incappare in episodi molto sfortunati, che hanno come conseguenza delicati infortuni edi stop. Purtroppo è quanto accaduto al calciatore bianconero. In occasione della gara di campionato disputata contro il Napoli, al termine della quale gli azzurri di Luciano Spalletti si sono consacrati campioni d’Italia, l’Udinese ha dovuto fare i conti con l’improvviso ...