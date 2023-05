Ultimo | Gazzelle e Tommaso Paradiso | crescono gli assi della scuola romana

Leggi su iltempo

(Di venerdì 19 maggio 2023) Roma eterna culla di talenti. Dopo ladegli anni '70 che contava nomi passati alla storia come Venditti e De Gregori, la Capitale ha dato i natali a una seconda generazione di cantautori venuti alla ribalta negli anni '90: Silvestri, Fabi, Gazzè, Zampaglione e Sinigallia, solo per citarne alcuni. Ma la magia di Roma fa sentire la sua influenza ancora oggi. Sotto i nostri occhi sta crescendo una terzadi cantautori che ibridano la tradizione con i suoni e gli stilicontemporaneità indie, pop, rap e trap. Alcuni di loro hanno già fatto il salto nel mainstream, altri oscillano tra underground e avanguardia. Chi può già vantare dischi d'oro e sold out negli stadi è, all'anagrafe Niccolò Moriconi. Il cantautore di San Basilio è più «clco» rispetto agli altri e legato alla ...