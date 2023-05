Ultime Notizie – Ucraina | caccia F16 per Kiev | primo sì Usa

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 19 maggio 2023)sì degli Stati Uniti nella strada che potrebbe portare alla fornitura diF16 all’, come chiesto ripetutamente danella guerra con la Russia. Il presidente Joe Biden ha assicurato agli altri leader del G7, riuniti in Giappone, che gli Stati Uniti sosterranno l’iniziativa comune per addestrare i piloti ucraini alla guida dei jet. Lo hanno riferito fonti dell’amministrazione al termine della prima giornata del vertice dei Grandi, sottolineando non si svolgerà negli Stati Uniti, ma probabilmente interamente in Europa. Vi prenderanno parte addestratori americani insieme a quelli dei Paesi alleati, rendono ancora noto le fonti. “Accolgo con favore la storica decisione degli Stati Uniti e del presidente americano Joe Biden di sostenere una coalizione internazionale di jet da combattimento. Ciò ...