Ultime Notizie – Ucraina | armi a Kiev | Pentagono sbaglia i calcoli

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ilha sovrastimato il valore di munizioni, missili e altro equipaggiamento da inviare all’per circa 3 miliardi di dollari. E’ stato lo stesso dipartimento della Difesa ad ammettere l’errore, spiegando che sono state sovrastimate delleprese dagli arsenali Usa e inviate in. “Durante i nostri regolari controlli dei pacchetti di aiuti decisi dal presidente, il dipartimento ha scoperto delle incongruenze nella valutazione dell’equipaggiamento per l’”, ha dichiarato la portavoce del, Sabrina Singh. Dall’agosto del 2021, gli Stati Uniti hanno inviato invalutate per un valore di 21,1 miliardi, ritirate dai propri arsenali. Immediate le critiche dei repubblicani. “Il cambiamento da parte del ...