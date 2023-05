Ultime Notizie – Tornano i Blur | dopo 8 anni arriva l’album ‘The Ballad of Darren’

(Di venerdì 19 maggio 2023)pubblicano il loro primo album in studio dal titoloof, con 10 nuovi brani, in uscita a fine luglio su etichetta Parlophone. Ad anticipare, esce oggi il singoloNarcissist’. Prodotto da James Ford e registrato allo Studio 13 a Londra e nel Devon, Theof Darren è il nono album in studio della band in uscita il 21 luglio, il loro primoil successo nella classifica di The Magic Whip del 2015, con la copertina del fotografo britco Martin Parr.contiene 10 brani: The, St Charles Square, Barbaric, Russian Strings, The Everglades (For Leonard), The Narcissist, Goodbye Albert, Far Away Island, ...

Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo 'Non posso parlarne, non per mia intenzione. Sono a un punto limite e ne ... nelleore, a esporre una sua ...L'amministrazione Biden ha segnalato agli alleati europei nellesettimane che gli Stati Uniti non bloccheranno l'export di aerei da combattimento F - 16 in Ucraina, hanno riferito funzionari ...

Le notizie del 17 maggio sull'emergenza maltempo in Emilia-Romagna Corriere della Sera

Ricordate i lunghi mesi che hanno preceduto l’inizio della campagna elettorale per le ultime elezioni politiche È da allora che in Italia assistiamo alla quotidiana, e a questo punto verrebbe da dire ...Mare mosso in casa Napoli. Al centro dell'attenzione c'è la questione Spalletti, che ha il merito di aver riportato ai piedi del Vesuvio lo scudetto dopo 33 anni. Ci sono però tanti dubbi sul suo futu ...