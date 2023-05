Ultime Notizie Roma del 19-05-2023 ore 20 | 10

(Di venerdì 19 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio La cassazione ha accolto il ricorso della difesa di Massimo bossetti condannato per l’omicidio della minorenne Yara Gambirasio con rinvio per nuovo esame davanti alla Corte d’Assise di Bergamo la prima sezione annullato l’ordinanza del 21 novembre 222 te la Corte d’Assise di Bergamo che in sede di esecuzione aveva negato alla difesa di bossetti il diritto di accedere ai reperti confiscati ai fini dello svolgimento di indagini difensive in vista dell’ eventuale revisione del processo in diverse zone già colpite dalle alluvioni intorno alla pioggia e cresce la paura tra la popolazione oltre 15 mila sono gli sfollati mentre nel Ravennate scarseggia nocive acqua Inoltre nella notte ci sono stati ancora allagamenti che hanno costretta nuovo evacuazioni in molti paesi restano ...

Lo ha annunciato il governo di Copenaghen, dopo il via libera degli Usa. Zelensky ai leader arabi fa appello per una 'formula di pace' in 10 punti. Un deposito di munizioni all'uranio impoverito ...Anche il presidente dei deputati di Fi Claudio Barrelli ha espresso la sua gioia come la presidente dei senatori di FI Licia Ronzulli: 'ci sonoche scaldano il cuore'.(di Silvia Mancinelli) webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Guerra Ucraina Russia. Zelensky ai leader arabi: "C'è qualcuno che ha chiuso gli occhi" Sky Tg24

Sabato saranno quattro i team IMOCA che parteciperanno alla Newport In Port Race prima di ripartire per attraversare l’Atlantico, quando The Ocean Race lascerà le Americhe per tornare in Europa. A poc ...Netta la differenza anche in termini di gol subiti in media: 1.8 con la classe ’94 schierata, 2.6 senza. Sampdoria News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 44 del 07/09/2021 - Iscritto al ...