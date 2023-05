Ultime Notizie Roma del 19-05-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 maggio 2023)dailynews radiogiornale neri trovati all’ascolto da Francesco Vitale proseguirà anche domani l’allerta Emiliagna a causa del maltempo sono previste in nuova intense precipitazioni sale intanto A14 bilancio di morti nella regione e ci sarebbero ancora dispersi gli evacuati sono 15000 miliardi di euro Bonacini ricostruiremo tutto il governo chiederà di attivare il Fondo di Solidarietà europeo Il consiglio dei ministri previsto per il 23 maggio dichiara lo stato di calamità in questi giorni la pioggia devastato in città e paesi sono stati oltre 20 fiumi sono dati 280 le frane e oltre 400 le strade interrotte Intanto il maltempo imperversa anche sul paese l’allerta arancione in Lombardia Gialla in Abruzzo Basilicata Marche Molise Piemonte e Toscana Silvio Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele di Milano ed è tornato nella sua villa di Arcore ...