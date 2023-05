Ultime Notizie Roma del 19-05-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 maggio 2023)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studiogna su passa dal fango i morti sono 13 oltre 20 mila gli sfollati si cercano ancora dispersi in 50.000 Senza luce 23 fiumi esondati 284 100 strade interrotte l’acqua si sposta ora verso la bassagna oggi ancora allerta Rossa arancione in Lombardia sono state chiuse anche oggi le scuole di ogni ordine e grado compresi gli asili nido a Marradi Fiorenzuola e Palazzuolo sul Senio I Tre Comuni dellagna Toscana nell’alto Mugello in provincia di Firenze lo hanno deciso i sindaci perché l’allerta meteo per lagna Toscana per rischio idraulico e idrogeologico emessa dalla sala operativa unificata della protezione civile regionale è stata prorogata per tutta la giornata di oggi in alto Mugello ...