Ultime Notizie Roma del 19-05-2023 ore 08 | 10

(Di venerdì 19 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Serie A 13 maggio delle vittime del maltempo in Emiliagna una coppia di anziani è stato trovato senza vita nella campagna in provincia di Ravenna ieri pomeriggio sono ancora 10.000 io da qua ti in quasi 19 mila sono senza luce ed è proprio la Provincia di quella che ieri ho sofferto di più è uccisa dagli argini il suo interno uno dei fiumi in allerta rossa è legato completamente anche Lugo acqua in strada Cervia difficile ancora la mobilità riaperta solo ieri la A14 anche oggi tanti comuni terranno le scuole chiuse ma Bologna città riaprono e intanto l’Emiliagna in allerta Rossa Per le prossime ore ed è allerta arancione anche nel catanese per un imminente eruzione del vulcano Etna la Protezione Civile avverte che c’è un’altissima probabilità di ...