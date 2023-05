Ultime Notizie Roma del 19-05-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione venerdì 19 maggio al microfono Giuliano Ferrigno si aggrava il bilancio dell’alluvione in Emiliagna 13 le vittime finora ci sarebbero anche dei Dispersi salgono a 42 i comuni alluvionati circa 10000 gli sfollati danni per miliardi 18 mila Cinquecento le utenze senza elettricità ora Allarme fra nel allerta Rossa prosegue oggi è già confermata in tutta l’Emiliagna alle 21 di ieri sera alle 6 di oggi è stato chiuso il tratto di A14 compreso tra Faenza e Forlì In entrambe le direzioni la chiusura si è resa necessaria per permettere allo sport di ASpI già operativa ininterrottamente su diversi fronti di proseguire velocizzare il piano di attività per il ripristino dei danni causati dalle alluvioni al fine di consentire nel più breve tempo possibile ritorno alla normale ...