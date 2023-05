Ultime Notizie – “rimettere paziente psichiatrico al centro”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 19 maggio 2023) “Nonostante siano passati così tanti anni dalla legge Basaglia, che volevailale istituire una tipologia di cure che lo rimettesse in connessione con la società, non si è ancora riusciti a raggiungere pienamente questo obiettivo”. Queste le parole di Morena Sangiovanni, presidente del gruppo Boehringer Ingelheim Italia, in occasione dell’incontro ‘La salute mentale a 45 anni dalla legge Basaglia’, prima puntata di ‘Principi Attivi’, un ciclo di eventi promossi dall’azienda per affrontare alcune tra le priorità più impellenti di salute pubblica, a partire dai fondamenti legislativi fino all’impatto sui pazienti, le famiglie e la società. “La salute mentale è un argomento chiave e questo confronto è molto importante – ha sottolineato Sangiovanni – Non a caso coinvolge diverse esperti, ma anche rappresentati ...