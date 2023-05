Ultime Notizie – Philip Morris Italia | da Digital farmer a Finapp progetti innovativi per filiera tabacco

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 19 maggio 2023) I coltivatori di Veneto, Umbria e Campania hanno aderito al ‘’, un’iniziativa direalizzata in collaborazione con il Cesar, Centro per lo sviluppo agricolo e rurale, e con l’Università di Perugia, per rendere latabacchicola sempre più sostenibile e innovativa, e per supportare i coltivatori nel percorso di transizione eco-energetica ee. Il percorso di formazione, rivolto in particolare ai giovani coltivatori, intende favorire il miglioramento delle loro competenze tecniche e imprenditoriali, unitamente all’adozione di tecnologie all’avanguardia nel campo dell’agricoltura di precisione. La call for innovation ‘BeLeaf: Be The Future’ rivolta a start-up, spin-off e piccole-medie imprese nazionali e internazionali che ...