(Di venerdì 19 maggio 2023) Si stauna “” provocata dalla “distruzione” delle munizioni con uranio impoverito fornite dall’Occidente all’Ucraina. Lo ha sottolineato il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev, durante una riunione a Syktyvkar. Nel suo intervento, riporta l’agenzia Ria Novosti, Patrushev ha richiamato l’attenzione sul fatto che la presuntasia direttaoccidentale. “E un aumento delle radiazioni è già stato registrato in Polonia”, ha assicurato Patrushev. Gli Stati Uniti hanno coordinato una serie di “atti terroristici” in Russia, la cui responsabilità Mosca attribuisce al “regime neonazista” di Kiev., è l’accusa lanciata poi da Patrushev. ...

Porre fine all'aggressione russa in corso con l'invito a 'ritirare immediatamente, completamente e incondizionatamente le truppe e il suo equipaggiamento militare dall'intero territorio dell'Ucraina'. ...Il presidente ucraino Volodymyr parteciperà di persona al vertice del G7 in . Lo conferma il Consiglio nazionale per la sicurezza di Kiev, dopo le indiscrezioni circolate nelleore. Zelensky farà prima una tappa in Arabia Saudita per partecipare al vertice della Lega Araba , prima di riprendere il viaggio verso Hiroshima . Si tratta della prima visita del presdiente ...Non è la prima vola nelle24 ore che la terra trema in Liguria. Una scossa di terremoto molto più lieve, circa 1.2 gradi, è infatti stata registrata al confine tra la regione e la Francia. Lo ...

Ed è boom per il romance: i romanzi d'amore negli ultimi due anni si sono spesso posizionati in vetta alle classifiche di vendita e nei primi quattro mesi dell'anno hanno visto una spesa dei lettori ...I tifosi del Foggia non hanno digerito la pesante sconfitta contro l'Audace Cerignola per 4-1, a cui è stato impedito di seguire la squadra per motivi di ordine pubblico. Come riporta Foggiatoday.it ...