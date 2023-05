Ultime Notizie – “Non c’è memoria di eventi simili”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 19 maggio 2023) Alluvione in Emilia Romagna. "Non c'èdidi questo tipo in passato" dice il capo Dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabrizio Curcio. "Voglio dire grazie a sindaci, prefetti e presidenti di provincia perché queste attività vanno avanti ormai dal 2 maggio. Si tratta diche si sono sviluppati con persistenza e classificati come rari". "Abbiamo ancora criticità di soccorso con evacuazioni prve e soccorsi a persone che non hanno lasciato le abitazioni e si sono rifugiate ai piani alti" sottolinea.