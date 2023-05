Ultime Notizie – Metro A Roma | chiusura per due settimane ad agosto

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 19 maggio 2023) Aè prevista ladellaA nelle duecentrali di. La decisione, spiega l’Atac, è stata presa per fare in modo che il servizio torni disponibile sull’intera linea anche nelle ore serali dall’inizio del periodo natalizio. Lo stop dovrebbe servire per anticipare la fine lavori prevista al momento per gennaio con lavori di scavo, posa dei binari e traverse ad altissimo impatto sulle strutture. “Si tratta di interventi gravosi sulle massicciate, negli anni passati mai eseguiti e solo ‘tamponati’ – sottolinea Atac -. Svolgere queste attività indispensabili, ma estremamente impegnative con più efficienza, comporta però un intervento prolungato sul cantiere non compatibile con le consuete chiusure notturne. La prima fase, dall’11 al 13, prevede la ...