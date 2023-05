Ultime Notizie – Juve e Allegri zero titoli | Moggi | “Allenatore non è bilico”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 19 maggio 2023) “non è in. Lantus è seconda in campionato ed ha sfiorato la finale di coppa, è mancata solo un po’ di fortuna. Ieri i bianconeri non hanno demeritato”. Lo dice Luciano, ex dg bianconero, all’Adnkronos. La, eliminata in semifinale di Europa League, chiuderà la stagione senza trofei come un anno fa. Sulla società bianconera pende il rischio di nuove penalizzazioni e di esclusione dalle coppe europee la prossima stagione.‘ASSOLTO’ DA“Laha fatto una buonissima partita considerando anche che l’avversario (Siviglia, ndr) non era una big, avevano una difesa ballerina e laha impegnato seriamente il loro portiere. Purtroppo il calcio è anche questo, loro hanno segnato un gol in più e ...