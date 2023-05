Ultime Notizie – G7 | Zelensky arriva a Hiroshima Giro incontri per Meloni

(Di venerdì 19 maggio 2023) La notizia polarizza l’attenzione dei giornalisti raccolti nella sala stampa della ‘green arena’ sin dalle prime ore del mattino. Nonostante il governo giapponese abbia assicurato che il presidente ucraino Volodymyrsì, ci sarà, ma prenderà parte al G7 di‘solo’ in videocollegamento, si fa spazio di ora in ora la convinzione del suo arrivo. E infatti il leader della resistenza ucraina volerà nelle prossime ore asu un aereo francese, ‘silenziati’ tempi e orario di arrivo per motivi di sicurezza. Unica certezza è che parlerà domenica, assieme alla convinzione che dominerà anche questo summit. Del resto la guerra in Ucraina è la protagonista indiscussa di questa prima giornata del G7, dove anche la Cina la fa da padrona, un convitato di pietra, al centro dell’ultima sessione di ...

Il maltempo ha investito la città nelle ore. 19 maggio 2023. Da Arta Terme al Vietnam: Luca Picco finalista a '...

Guerra Ucraina-Russia, le notizie di oggi 19 maggio | Svolta al G7, Biden: «Via libera all’addestramento di... Corriere della Sera

Ultimo appello per la stagione della Dolomiti Energia Trento: alla BLM Group Arena serve una vittoria in gara-3 per posticipare le vacanze e tornare in campo domenica per la quarta sfida con la ...Serie B 2022/2023, 38a giornata. Le ultime notizie sulla partita Cosenza-Cagliari: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.