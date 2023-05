Ultime Notizie – E’ morto Jim Brown | la leggenda Nfl aveva 87 anni

(Di venerdì 19 maggio 2023) Jim, uno dei più grandi running back nella storia della Nfl, èall’età di 87. Il decesso dell’ex giocatore ed ex attore è stato annunciato dalla moglie Monique con un post su Instagram.si è spento ieri nella sua casa di Los Angeles.ha giocato nella Nfl dal 1957 al 1965 con la maglia dei Clevelands, condotti al titolo nel 1964. Il running back si è aggiudicato il premio di MVP in 3 stagioni, chiudendo la carriera con 12.312 yard corse e con la presenza al Pro Bowl in ogni annata disputata. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

...un articolo con tanto di infografica per dettagliare tutte le fuoriuscite da Azione delle... Per un normale quotidiano, queste sono. Ma per un quotidiano diretto da un leader politico ...'La viabilità provinciale, in particolare la Fondo Valle Sabato e alcuni tratti che conducono a Ceppaloni e Santa Croce , necessita di interventi urgenti per numerose buche e la mancanza di guardrail ...Dimensionamento scolastico, nel Sannio sindacati e dirigenti lanciano l'allarme ma la Provincia, per ora, non recepisce l'appello lanciato da Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals, Gilda Unams e ...

Guerra Ucraina-Russia, le notizie di oggi 19 maggio | Svolta al G7, Biden: «Via libera all’addestramento di... Corriere della Sera

Stupisce che dopo trent’anni di bipolarismo il confronto in Italia sia ancora fondato sul sospetto reciproco e sulla mutua negazione della legittimità altrui ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, misurazione e marketing (con annunci personali ...