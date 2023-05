Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 19 maggio 2023), anche nelè possibile usufruire di questo incentivo. In previsione dell’arrivo della stagione delle zanzare è possibile dunque risparmiare sulle spese sostenute. In realtà non si tratta di un vero e proprio, ricorda Altroconsumo, ma di una detrazione cioè un incentivo. ma non tutte lesono detraibili. In pratica, oltre a essere un deterrente per gli insetti, devono migliorare la prestazione energetica della casa schermando la luce solare., quali si possono detrarre e qual è la detrazione massima Leper essere detraibili devono: essere a protezione di una superficie vetrata; non essere liberamente montabili e smontabili dall’utente; essere regolabili e essere schermature “tecniche” dotate di ...