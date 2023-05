Ultime Notizie – Atp Roma 2023 | Tsitsipas in semifinale con Medvedev

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 19 maggio 2023) Stefanossi qualifica per ladegli Internazionali Bnl d’Italia, torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a. Il greco, numero 5 del mondo e del seeding, supera il croato Borna Coric, numero 16 del ranking Atp e 15 del tabellone, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 36 minuti.affronterà inil russo Daniil, numero 3 del mondo e terza testa di serie. “Non ho giocato la mia migliore partita ma una vittoria è una vittoria e sono felice comunque. Il fatto è che ai campi sono molto diversi l’uno dall’altro, bisogna sapersi adattare e non sempre ci si riesce. Stavolta ho servito abbastanza male, ma lo ha fatto anche lui. In ...