Ultime Notizie – Ascolti tv | la Juve su Tv8 ‘batte’ la Roma su Rai1

Paura e tensione nella notte in via Tortora , strada periferica di Torre del Greco , dove per cause in corso di accertamento un deposito aziendale di piante è andato a fuoco . Sul posto, allertati dai ...Sarà la terza corte di assise del Tribunale di Napoli a giudicare il presunto killer Antonio Pipolo , ritenuto responsabile di un duplice omicidio consumato lo scorso luglio a Ponticelli . Il gup Anna ...Saranno i ragazzi di Napoli in povertà educativa , a rischio di esclusione sociale, i destinatari del progetto di formazione denominato ' Hub giovani - Generazione 20.20 ' finanziato da Fondazione Con ...

Le notizie del 17 maggio sull'emergenza maltempo in Emilia-Romagna Corriere della Sera

Ricordate i lunghi mesi che hanno preceduto l’inizio della campagna elettorale per le ultime elezioni politiche È da allora che in Italia assistiamo alla quotidiana, e a questo punto verrebbe da dire ...Mare mosso in casa Napoli. Al centro dell'attenzione c'è la questione Spalletti, che ha il merito di aver riportato ai piedi del Vesuvio lo scudetto dopo 33 anni. Ci sono però tanti dubbi sul suo futu ...