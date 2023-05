Ultime Notizie – “Ancora più presenti nei mercati | anche con le piattaforme”

(Di venerdì 19 maggio 2023) “Vogliamo rafforzare la nostra presenza neiinternazionali, oltre che attraverso i canali tradizionali,con ledigitali, sempre più utilizzate in tutto il mondo. Siamo assolutamente convinti che sia possibile raggiungere obiettivi sempre più vantaggiosigrazie a esse. Dobbiamo lavorate oltre che fuoridentro l’Unione Europea, incentivando l’exportattraverso le”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a “Le Giornate del Made in Italy Digitale”, presso la Farnesina. I nostri prodotti agricoli sono fondamentali – ha aggiunto Tajani – Dobbiamo prendere lo spazio occupato da prodotti ‘italian sounding’, sostituendoli con i nostri prodotti, che sono di grande ...

Sarà un doppio filo, totalmente green , a collegare tutti gli eventi programmati per il ' Job Day Food 2030 ', la giornata dedicata all' agroalimentare e patrocinata dalla Regione Campania . La ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...

Ucraina ultime notizie. Leader G7 uniti nell’imporre sanzioni coordinate alla Russia Il Sole 24 ORE

Non è stato facile interpretare un doppio ruolo in Robots per Shailene Woodley e Jack Whitehall, soprattutto se uno di questi è un androide ribelle.Adesso è ufficiale: Lanfranco, detto 'Frankie', Dettori tornerà domenica a Capannelle per correre nella 140/a edizione del Derby di galoppo, che si svolgerà nell'ippodromo capitolino. (ANSA) ...