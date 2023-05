Ultime Notizie – Alluvione Emilia Romagna | Ultima Generazione a La Russa | “Noi qui a spalare”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 19 maggio 2023) “Noi disiamo già inil fango. Siamo tra le persone che stanno prestando soccorso. Comuni cittadini senza bandiere, non stiamo cercando visibilità”. Lo dice, parlando con l’Adnkronos, Maria Letizia Ruello, attivista del gruppo ecologista, rispondendo a chi – come il presidente del Senato Ignazio Lao il direttore del TgLa7 Enrico Mentana – ha invitato i militanti per il clima a recarsi nei luoghi colpiti dal nubifragio come fecero gli ‘Angeli del fango’ in occasione dell’che mise in ginocchio Firenze nel 1966. “Quello che sta accadendo inci ha colpito moltissimo, anche personalmente. Io abito vicino ...