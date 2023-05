Ultime Notizie – Alluvione Emilia Romagna | circolazione treni | cancellazioni e ritardi

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ladeiè in graduale ripresa dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito l’. IAlta Velocità possono subireo limitazioni di percorso, i Regionali possono subirefa saperetalia sul sito ufficiale. Tutti i convogli (Alta Velocità, InterCity e Regionali) possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 10 minuti. Inoggi è ancora allerta rossa.CANCELLATI OGGIAlta Velocità cancellati oggi venerdì 19 maggio: • FR 9606 Napoli Centrale (5:09) – Milano Centrale (9:24) • FR 9682 Roma Tiburtina (5:30) – Milano Rogoredo (8:15) • FR 9301 Mantova (6:00) – Roma ...

Ogni mattina CinecittàNews vi presenta un panorama dellecon cui i media seguono il mondo dell'audiovisivo HOPKINS ED EGIDIO ERONICO A CINECITTA' ... Lo ha detto il regista in una delle...Il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato nella conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro Folgarida 2023, di aver raggiunto un accordo che legherà gli azzurri ...L'amministrazione Biden ha segnalato agli alleati europei nellesettimane che gli Stati Uniti non bloccheranno l'export di aerei da combattimento F - 16 in Ucraina, hanno riferito funzionari ...

Guerra Ucraina Russia. Londra: "Putin pagherà il prezzo dell'invasione dell'Ucraina". LIVE Sky Tg24

La donna aveva deciso di lasciare il compagno dopo tredici anni, di cui gli ultimi due di convivenza, perché stanca delle continue azioni di demolizione psicologica che lui avrebbe esercitato nei suoi ...(Adnkronos) - Quasi 2,6 milioni di nuovi contagi Covid e oltre 17mila morti sono stati registrati nel mondo negli ultimi 28 giorni, dal 17 aprile al 14 maggio 2023, dati in calo rispettivamente del 14 ...