Ultima Generazione a La Russa | «Spalare fango in Emilia-Romagna? Ci siamo già Da lui ricatto vigliacco»

(Di venerdì 19 maggio 2023) «già inil». Così, Maria Letizia Ruello, attivista diall’AdnKronos, risponde alle critiche del presidente del Senato, Ignazio La, che aveva esortato il gruppo a recarsi come «volontari» e «per almeno una settimana» nella regione colpita dalla drammatica alluvione. «Stiamo tra le persone che stanno prestando soccorso. Comuni cittadini senza bandiere, non stiamo cercando visibilità», ha detto Ruello spiegando, inoltre, come «quello che sta accadendo inci ha colpito moltissimo, anche personalmente. Io – racconta la militante – abito vicino Senigallia, città interessata dall’allerta meteo». La seconda carica dello Stato ha inoltre promesso che ...

Il presidente del Senato Ignazio La Russa alza la voce e tira in ballo gli attivisti - vandali di, gli ambientalisti che sono balzati spesso agli onori della cronaca per aver imbrattato edifici e monumenti in giro per l'Italia. Mentre in Emilia - Romagna centinaia di volontari ...'Stiamo finanziando un suicidio collettivo': così gli attivisti digettano fango contro il governo Meloni e combattono per rendere il collasso ecoclimatico un fenomeno reversibile. Mentre l'Emilia - Romagna sprofonda sott'acqua e le piogge torride ...Un piccolo assaggio del Wokeismo d'importazione, da mettere sullo stesso livello del delirio dide -. Una assoluta minoranza se rapportata a tutti i giovani che studiano, lavorano ...

L'accusa è di danneggiamento aggravato, reato per cui rischiano fino a cinque anni di carcere. Commenta anche il gruppo di Greta Thunberg: «Vedere il livello di repressione è spaventoso» ...Iniziano i processi: e all’interno del fronte ambientalista iniziano ad affiorare alcune critiche interne, con i Fridays For Future che definiscono esagerate le azioni dei «colleghi ...