“Uh che belli” Angelina Mango e Wax | occhi su di loro | dopo Amici 22 è successo qualcosa

(Di venerdì 19 maggio 2023) Nelle ultime ore èdi tanto atteso trae Wax22. Domenica scorsa c’è stata la finalissima del programma, vinta dal ballerino Mattia Zenzola, e i ragazzi sono ora ritornati alla vita quotidiana e si sono messi alle spalle i mesi trascorsi in casetta. E i due cantanti, che si sono sfidati nell’atto conclusivo con ildella figlia del compianto artista, hanno deciso di fareinsieme. E in precedenza, prima che con Wax desse vita a una cosa molto bella, aveva dichiarato subito22 che avrebbe fattodi interessante per i suoi fan. Lei e Aaron sembrano essere già carichissimi e ...

L'incredibile rubrica radiofonicapermette di andare a spasso per il mondo restando fermi! Viaggia con noi, alla scoperta dei luoghi piùed incantevoli d'Italia e del pianeta. https://www.art - news.it/wp - content/uploads/......e comico - Mi viene in mente il discorsoDon Camillo fece nel '51 dopo l'alluvione nel polese nella Bassa Reggianadiceva: il sole tornerà a splendere e i fiori diventeranno piùdi ......stanno lavorando senza sosta per organizzare 'Tuscia in fiore' e tante altre manifestazioni... Bassano in Teverina fa parte da ormai tre anni dell'associazione dei Borghi piùd'Italia. Tra le ...

Oggi sono questi i pensieri più belli che leggerete L'Espresso

Mi fa piacere e sono onorata, il murale è bellissimo. Vivo poco Milano ma quando ci sono mi ... stato fino ad ora l'apice della mia carriera - ha proseguito -, il momento che avevo sognato di più.Compie 110 anni la Strada della Forra, o Sp 38, uno dei percorsi più belli del mondo, oltre a essere sicuramente una delle realtà la più attraenti del Lago di Garda. Proprio per la sua vista ...