UeD | Andrea Foriglio si scaglia contro Nicole Santinelli | «Scelta televisiva»

(Di venerdì 19 maggio 2023)ha rilasciato un'intervista a «Uomini e Donne Magazine» in cui ha parlato delladi. Il giovane ha ammesso che, fino all'ultimo momento, era convinto di essere lui la. Si tratta di un atteggiamento che capita di vedere poche volte, in quanto di solito i pretendenti o le pretendenti non hanno mai questa convinzione. Ad ogni modo,era certo dei sentimenti che reciprocamente provassero lui e. A tal riguardo, ha ammesso che, secondo il suo punto di vista, l'ex tronista di Uomini e Donne abbia fatto unaun po'. La giovane avrebbe seguito la sua testa e meno il suo istinto e il suo cuore. Ecco cosa pensa...

... tanto che la accusa di aver preso in giro il pubblico! Intanto, di recente,Foriglio ha ... La coppia svela sul Magazine diche non si sono staccati un attimo dal momento della scelta. Ebbene ...Intanto, mentreha rilasciato una nuova intervista dopo la sua esperienza nel programma, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini si stanno godendo la loro relazione . Infatti, i due in ...ammette di aver passato momenti migliori della sua vita. Nonostante questo l'ex corteggiatore didichiara di essere abituato a rialzarsi velocemente . 'Fa ancora male perché è stato ...

UeD, Andrea Foriglio si scaglia contro Nicole Santinelli: «Scelta ... Tvpertutti

L'ultima coppia nata nel programma di Maria De Filippi non convince affatto il pubblico e ora un ex volto si svela sulla dama di Cassino ...La puntata del 12 maggio 2023 rappresenta il finale di stagione per il programma di De Filippi, che andrà in onda con le repliche da lunedì ...